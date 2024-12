Defesa Civil de Gaza reporta ao menos 18 mortos em bombardeios israelenses

Outros quatro morreram e oito ficaram feridos no bombardeio de uma loja com dezenas de deslocados de Deir el Balah, cidade do centro do território, indicou a mesma fonte.

Imagens da AFP mostram moradores buscando os corpos de seus familiares em um hospital da cidade de Gaza, enquanto outros estavam cobertos por mantas.

Os militares israelenses não responderam aos pedidos de informação da AFP.