Bolívia renova principais autoridades judiciais em uma eleição atípica

Esta é a terceira eleição judicial no país, o único do mundo que escolhe seus altos magistrados por voto popular, embora o México vá começar a fazer o mesmo em 2025.

Mais de 7,3 milhões de bolivianos estão aptos a votar neste domingo (15) para renovar as principais autoridades judiciais do país, em uma eleição atípica e carregada de desconfiança, da qual a maioria das regiões não poderá participar plenamente.

Em 2011 e 2017, os votos brancos e nulos superaram 60%. Desta vez, os bolivianos vão às urnas com ainda mais desconfiança no sistema, em um contexto de profunda crise política e econômica.

Os cidadãos escolherão 38 autoridades - titulares e suplentes - do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo de Justiça, do Conselho da Magistratura e do Tribunal Agroambiental, entre candidatos pré-selecionados pelo Parlamento.

O processo deveria ter ocorrido em 2023, mas foi adiado várias vezes e todos os magistrados estão com seus mandatos vencidos. Além disso, a justiça suspendeu o sufrágio em várias regiões do país devido às impugnações de alguns candidatos rejeitados na pré-seleção.

"O resultado é que a eleição ocorre com um ano de atraso e de forma incompleta", disse Oscar Hassenteufel, presidente do órgão eleitoral, ao inaugurar a jornada de votação.