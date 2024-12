Olympique de Marselha cede empate no fim contra o Lille (1-1)

O Olympique de Marselha, que ficou à frente no placar durante quase toda a partida, viu o Lille empatar na reta final (1-1), neste sábado (14), pela 15ª rodada da Ligue 1.

Com este empate os marselheses chegam a 30 pontos e a equipe de Roberto De Zerbi é segunda colocada, mas apenas um ponto acima do Monaco (3º), que visita o Reims na última partida do dia.