'Lúcido' e 'caminhando', Lula segue internado após cirurgia

Sua equipe médica diz que ele está se recuperando bem. Lula "segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Hoje fará apenas exames de sangue, sem nova programação de exames de imagem", detalhou o centro clínico em nota.

O presidente apareceu na sexta-feira caminhando e sorrindo pelos corredores do hospital em um vídeo postado em suas redes sociais, suas primeiras imagens públicas desde que foi operado.

A hemorragia que levou à sua internação é resultado de um acidente ocorrido no dia 19 de outubro, quando o presidente caiu no banheiro da residência oficial, em Brasília, e bateu a nuca.

Desde a sua hospitalização na terça-feira, figuras importantes do governo têm-se manifestado para insistir que Lula continue conduzindo suas funções de Estado.

Ele recebeu pontos e passou por avaliações regulares por várias semanas. Mas retomou a rotina, com uma agenda particularmente ocupada, ao receber a cúpula do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

rsr/llu/jc