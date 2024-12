Ex-ministro de Bolsonaro é preso em investigação por trama golpista

A prisão foi ordenada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por causa da "participação" de Braga Netto na “tentativa de golpe de Estado e “obstrução de Justiça por tentar atrapalhar as investigações sobre o episódio", informou a corte em um comunicado.

A Polícia Federal prendeu neste sábado (14) o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, por sua participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 e por tentar obstruir as investigações, informaram as autoridades.

Além do ex-mandatário (2019-2022), a polícia recomendou processar seu ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, que também foi seu companheiro de chapa nas eleições.

A Polícia Federal recomendou, no fim de novembro, o indiciamento do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, de 69 anos, e de vários de seus aliados, por uma suposta tentativa de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, após a vitória do esquerdista nas eleições de 2022.

Os agentes também cumpriram ordens de busca e apreensão contra um assessor do general, o coronel Flávio Botelho Peregrino.

A prisão de Braga Netto foi determinada pelo juiz do STF, Alexandre de Moraes, após um pedido da Polícia Federal.

O general também estaria envolvido na obtenção e entrega de recursos financeiros para operações de vigilância e "no planejamento de sequestros e, possivelmente, homicídios de autoridades".

Bolsonaro é apontado pela Polícia Federal como tendo "plena consciência e participação ativa" no suposto plano golpista frustrado para impedir a posse de Lula, segundo a PF.

O ex-presidente de extrema direita também teria "pleno conhecimento" de um esquema para assassinar Lula após sua vitória nas eleições.

O plano, chamado "Punhal Verde e Amarelo", teria sido discutido na casa do general Braga Netto e foi impresso no Palácio do Planalto, segundo investigadores.

Além de Lula, o plano também incluía o assassinato do então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e de Moraes, responsável por diversas investigações contra Bolsonaro e seu círculo próximo.

Entre as provas reunidas pela Polícia Federal também está um manuscrito com notas sobre o plano golpista, encontrado na sede do Partido Liberal, de Bolsonaro, entre os pertences de um assessor de Braga Netto.

Sob o título "Operação 142", o documento menciona alternativas como "interrupção do processo de transição", "anulação das eleições" e "prorrogação dos mandatos".

Embora o golpe de Estado não tenha ocorrido, em 8 de janeiro de 2023, poucos dias após a posse de Lula, milhares de bolsonaristas invadiram e vandalizaram as sedes da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso em Brasília.

Bolsonaro, que havia viajado para os Estados Unidos dias antes, é alvo de outra investigação para determinar se incentivou os ataques.

rsr/mel/jb