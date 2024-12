Chanceleres árabes condenam invasão israelense de zona desmilitarizada na Síria

Segundo informações da agência de notícias do governo da Jordânia, Petra , declaração divulgada após o encontro diz que os ministros condenam "a incursão de Israel na zona-tampão com a Síria e em uma série de locais adjacentes no Monte Hérmon, na província de Quneitra e na zona rural de Damasco, como uma ocupação hedionda, como violação do direito internacional e do acordo de retirada de 1974 entre a Síria e Israel".

Ministros das Relações Exteriores de países árabes reunidos neste sábado, 14, em Ácaba, na Jordânia, para discutir a situação na Síria, condenaram a invasão israelense esta semana de uma zona desmilitarizada nas Colinas de Golã, na Síria, após a queda do ditador Bashar Al-Assad, e exigiram que as forças de Israel deixem o território

Eles decidiram "exigir a retirada das forças israelenses, denunciar os ataques israelenses em outras áreas e instalações na Síria, reafirmar que as Colinas de Golã são uma terra árabe e síria ocupada, cuja ocupação deve terminar, e exigir que o Conselho de Segurança [da ONU] tome as medidas necessárias para impedir essas violações".

De acordo com o site da rede de TV Aljazeera, do Catar, participaram da reunião os chanceleres da Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Egito, Líbano, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar.

Após a queda de Assad e a ascensão do grupo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS, Organização para a Libertação do Levante), os ministros pedem "a cessação imediata de todas as operações militares" no país e declaram apoio a "um processo de transição política pacífico e inclusivo, no qual todas as forças políticas e sociais sírias estejam representadas, incluindo mulheres, jovens e sociedade civil, com justiça, patrocinado pelas Nações Unidas e pela Liga Árabe", segundo a Petra.

Eles apoiam também formação de um governo de transição e de consenso para implementar a "transição para um novo sistema político que atenda às aspirações do povo sírio com todos os seus integrantes, por meio de eleições livres e justas supervisionadas pelas Nações Unidas, com base em uma nova constituição aprovada pelos sírios".