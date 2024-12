Valladolid vence e empurra Valencia para lanterna do Campeonato Espanhol

O único gol do jogo no estádio José Zorrilla foi marcado no primeiro tempo pelo meia marroquino Anuar (20'), com assistência do atacante brasileiro Marcos André.

O Valladolid (19º) venceu por 1 a 0 e passou a lanterna do Campeonato Espanhol para o Valencia nesta sexta-feira (13), no jogo que abriu a 17ª rodada.

Com o resultado, o Valladolid interrompe uma série de seis jogos sem vitória no campeonato (um empate e cinco derrotas) e chega aos 12 pontos, mas ainda fica em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

Pior ainda fica o Valencia, que permanece com 10 pontos e volta à lanterna depois de emendar a terceira derrota consecutiva. O time, no entanto, tem dois jogos a menos, que foram adiados por conta das inundações ocorridas no sudeste da Espanha em outubro.

A 17ª rodada do Campeonato Espanhol continua no sábado, com o vice-líder Real Madrid visitando o Rayo Vallecano (12º).

No domingo, o líder Barcelona recebe o Leganés (17º), enquanto o Atlético de Madrid (3º) joga em casa contra o Getafe (15º).