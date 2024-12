TAS não tomará decisão sobre caso de doping de Sinner antes de 2025, diz Wada

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) não se pronunciará antes de 2025 sobre o caso de doping do número 1 do tênis masculino, o italiano Jannik Sinner, afirmou à AFP a Agência Mundial Antidoping (Wada).

"Não haverá nada até o final do ano", disse em entrevista Olivier Niggli, diretor-geral da Wada, que recorreu no TAS em setembro, um mês depois de uma decisão em primeira instância que absolveu Sinner.