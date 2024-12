STF mantém Moraes como relator de investigações contra Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, nesta sexta-feira, 13, um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mantendo o ministro Alexandre de Moraes como relator das investigações sobre uma suposta tentativa frustrada de golpe de Estado em 2022.

De acordo com uma investigação da Polícia Federal (PF) divulgada em novembro e enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliar uma eventual denúncia criminal, Bolsonaro tinha "pleno conhecimento" tanto do plano golpista quanto do esquema de assassinatos.

O ministro Luís Roberto Barroso decidiu que o fato de Moraes ser uma suposta vítima dos eventos investigados "não conduz ao automático impedimento", como alegava a defesa de Bolsonaro.

"Os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como sujeito passivo toda a coletividade, e não uma vítima individualizada", destacou Barroso em sua decisão.