Preço do petróleo sobe impulsionado pela geopolítica

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 1,47%, atingindo 74,49 dólares.

Durante seu mandato anterior, Trump "reduziu as exportações de petróleo do Irã praticamente a zero ao se retirar do acordo sobre o programa nuclear iraniano e aplicar sanções máximas", lembrou Bjarne Schieldrop, analista da SEB.

"A percepção geral é que [Trump] adotará uma postura firme em relação aos iranianos", observou Yawger.

