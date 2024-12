Oito mortos, incluindo sete crianças, em explosão de botijão de gás na Venezuela

"Segundo as informações dos bombeiros [...] houve uma explosão e, infelizmente, oito pessoas da mesma família faleceram, entre elas uma jovem de 20 anos e os demais menores de idade, incluindo um bebê de 15 dias", declarou Meléndez ao canal estatal VTV.

De acordo com os Bombeiros de Caracas, a explosão ocorreu no andar térreo de uma residência familiar na área popular de Coche, mas as chamas alcançaram o andar superior da casa, onde os jovens estavam alojados.