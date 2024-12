Multidões celebram a queda de Assad em Damasco

"O povo sírio está unido!". Milhares de pessoas celebraram a queda do presidente Bashar al Assad na sexta-feira (13) na mesquita dos Omíadas em Damasco, seguindo o apelo do líder do novo governo para celebrar "a vitória da revolução" nas ruas. "Quero parabenizar o povo sírio pela vitória da revolução e convido-o a sair às ruas para expressar sua alegria", disse Jolani, que agora se apresenta com seu nome verdadeiro, Ahmed al Chareh.

Após uma ofensiva de 11 dias, a coalizão rebelde dominada pelo grupo islamista sunita radical Hayat Tahrir al Sham (HTS) tomou Damasco no domingo, expulsando a família Assad, que estava no poder há 50 anos.

Na capital Damasco, no norte, em Aleppo e no sul, em Sueida, milhares de homens, mulheres e crianças se reuniram nos centros de suas respectivas cidades. Em uma atmosfera festiva, muitos agitaram a bandeira com três estrelas, um símbolo do movimento pró-democracia de 2011 adotado pelas novas autoridades. "Os Assad, pai e filho, nos oprimiram, mas nós libertamos nosso país da injustiça", comemorou um policial de 47 anos em Aleppo. "Nossa alegria é indescritível", disse Haitham Hudeifa, de 54 anos, em Sueida, palco de manifestações contra Assad por um ano e meio.

"Unido, unido, unido, o povo sírio está unido", cantavam fiéis na famosa mesquita dos Omíadas, em Damasco, onde Jolani é esperado para a oração semanal. Mas o clima de comemoração também expôs as paredes da mesquita, onde há dezenas de fotos de pessoas que desapareceram nas mãos dos antigos serviços de segurança. O mural testemunha a dolorosa busca por seus parentes após décadas de repressão. - Cúpula na Jordânia -

O país, multiétnico e dividido, tem múltiplos desafios à frente aos quais as novas autoridades tentam tranquilizar com mensagens de calma enquanto a comunidade internacional se mobiliza. Os líderes dos países do G7, que reúne as principais potências ocidentais, disseram que apoiariam um governo "inclusivo" e exigiram o respeito dos direitos das mulheres e das minorias. A Jordânia sediará uma cúpula sobre a situação na Síria no sábado, com a participação de ministros e diplomatas americanos, europeus, árabes e turcos.

O Secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajou para a Turquia e se reuniu com seu contraparte turco, Hakan Fidan, nesta sexta-feira, após uma visita à Jordânia, onde pediu uma "transição inclusiva" para um governo "responsável e representativo". O Bahrein, que preside a atual sessão da cúpula árabe, afirmou estar pronto para cooperar com as novas autoridades, em uma carta a Jolani. A coalizão rebelde HTS afirma ter rompido com o jihadismo, mas permanece em uma lista que a classifica como "terrorista" por parte de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos.