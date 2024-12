Incêndio destrói 100 negócios em mercado na capital de Honduras

Cem pequenos negócios de um mercado popular da capital de Honduras foram destruídos, nesta sexta-feira (13), por um incêndio, informaram os bombeiros.

O fogo no mercado Las Américas começou às 01h00 da madrugada (04h00 de Brasília), no entanto o alarme foi dado horas depois, explicou o porta-voz do copo de bombeiros Oscar Triminio. As chamas foram controladas ao amanhecer.