Sírio lembra calvário de sua prisão em base militar de Damasco

Quatro dias após a queda do presidente Bashar al-Assad, deposto no domingo por uma coalizão rebelde, após 13 anos de uma guerra civil devastadora, Riad Halak, de 40 anos e pai de três filhos, percorre o lugar sinistro onde esteve detido durante um mês.

Nas ruínas de um anfiteatro da base de Mazzeh, ao sudoeste de Damasco, Riad Halak recorda as torturas que sofreu enquanto procura provas da sua detenção naquela que foi a sede do poderoso serviço de inteligência da Força Aérea Síria.

No início da mobilização popular de 2011, que antecedeu a guerra civil, Halak, alfaiate de profissão, foi preso enquanto participava do funeral de manifestantes mortos pelas forças de segurança do governo.

Um retrato de Bashar al-Assad está no chão, ao lado do logotipo dos serviços de inteligência da Força Aérea e de um rolo de arame farpado entre fileiras de mesas danificadas.

Os rebeldes que controlam a base permitiram que ele entrasse em busca de evidências com as quais espera ajudar outras famílias a encontrar seus desaparecidos.

Após sua libertação, Halak estabeleceu uma família e teve três filhos. Hoje, o homem de aparência precocemente envelhecida e com uma barba grisalha bem aparada espera desfrutar da liberdade que não existiu durante os 50 anos em que a família Assad governou.

Halak busca ansiosamente evidências do que sofreu e do destino de seus amigos e também, com dificuldade, palavras para expressar o que sente.

"É difícil dizer. Não tenho palavras, não consigo falar", diz ele com tristeza.

