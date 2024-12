Taxa de homicídios na Amazônia Legal é 41% maior do que a média nacional, diz estudo

As disputas territoriais na Amazônia Legal, que contam com a participação do crime organizado, resultaram em uma taxa de homicídios 41% maior que a média nacional no ano passado, revelou um estudo publicado nesta quarta-feira (11).

No total, 8.603 pessoas foram assassinadas no ano passado na parte brasileira da maior floresta tropical do planeta.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou em junho um plano para ampliar a presença das forças do Estado na Amazônia.

Segundo as autoridades, as atividades fiscalizatórias contra os crimes ambientais foram o motivo do assassinato, em 2022, do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, uma remota reserva indígena no estado do Amazonas, um crime que chocou o mundo.

