Novo ataque de gangues deixa nove mortos no Haiti

Homens armados mataram nove pessoas no Haiti no mais recente surto de violência das gangues no país caribenho, informou, nesta quarta-feira (11), uma líder comunitária.

Os criminosos atacaram, na noite da terça-feira, a cidade de Petite-Riviere, no centro do Haiti, informou à AFP Bertide Horace, porta-voz de uma associação comunitária na região de Artibonite.