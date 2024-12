Nippon Steel critica ‘inadequada’ interferência política na compra da US Steel

A siderúrgica japonesa Nippon Steel criticou, nesta quarta-feira (11), a "inadequada" interferência política em seus planos de adquirir a americana US Steel, uma operação que, segundo informações da imprensa, será vetada pelo presidente em fim de mandato dos Estados Unidos, Joe Biden. O acordo, avaliado em 14,9 bilhões de dólares (R$ 90,2 bilhões), incluindo dívidas, está sendo analisado por um órgão em Washington que avalia as aquisições estrangeiras de empresas americanas.

"É inadequado que a política continue pesando mais do que os reais interesses de segurança nacional, especialmente levando em consideração a indispensável aliança entre os Estados Unidos e o Japão", disse a siderúrgica japonesa em um comunicado. "Agimos de boa-fé com todas as partes para destacar que a transação impulsionará a economia americana e a segurança nacional, ao contrabalançar as ameaças representadas pela China", acrescentou a siderúrgica, que está considerando "tomar todas as medidas disponíveis para alcançar uma solução justa". Ambas as empresas fecharam o acordo há um ano. A US Steel argumenta que precisa dessa transação para garantir investimentos suficientes em suas fábricas na Pensilvânia e adverte que terá que fechá-las caso a operação seja vetada.

Porém, a aquisição foi condenada pelos sindicatos siderúrgicos e recebida com desconfiança pelos dirigentes políticos, incluindo o próprio Biden, que declarou ser "vital" que a US Steel fosse "de propriedade e gestão nacional". Ainda assim, dias depois das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, a Nippon Steel afirmou confiar que fecharia a operação antes do final do ano, ainda com Biden na Casa Branca. O presidente eleito dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, que assumirá em 20 de janeiro, também prometeu bloquear a compra e reestruturar a US Steel com incentivos fiscais e tarifas.