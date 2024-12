Macron pode nomear novo premiê nesta quinta, diz fonte do governo

Macron viajará para a Polônia na quinta-feira e a nomeação pode ocorrer "antes de seu retorno", no fim do dia, afirmou a fonte governamental.

O presidente da França, Emmanuel Macron, pode nomear um novo primeiro-ministro na quinta-feira, declarou uma fonte do governo à AFP nesta quarta (11), uma semana após a destituição de Michel Barnier por meio de uma moção de censura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na terça-feira, em uma reunião no Palácio do Eliseu com líderes de vários partidos, o mandatário francês comprometeu-se a nomear um novo premiê "em 48 horas".