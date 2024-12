Lille vence Sturm Graz (3-2) e fica perto das oitavas da Champions

Após este jogo, o clube do norte da França ficou provisoriamente em sexto com 13 pontos, o que deverá ser suficiente para que avance às oitavas de final.

O Lille sofreu, mas venceu o Sturm Graz por 3 a 2 nesta quarta-feira (11), no estádio Pierre-Mauroy, e parece perto da classificação, pelo menos para a repescagem da Liga dos Campeões.

Mas o Lille pode ainda fazer melhor: depois de um grande desafio em Anfield diante do Liverpool, que lidera a principal competição europeia de clubes e o Campeonato Inglês, o time francês terá a oportunidade, em casa, de concluir em grande estilo a sua excelente campanha na fase de liga da Champions contra o Feyenoord.

Apesar da desconfiança mostrada antes desta partida, o Lille tiveram dificuldades diante do Graz.

Uma vitória nestas duas últimas partidas poderá fazer com que termine entre os oito primeiros clubes, que se classificam diretamente para as oitavas de final.

Mas começaram bem o jogo, cercando a grande área austríaca desde o início, a ponto de criarem várias oportunidades através de Rémy Cabella (5') e Jonathan David (30'), antes de abrirem o placar por meio de Osame Sahrawi.

O norueguês marcou com um disparo cruzado de pé esquerdo, apesar da presença de dois defensores, após um avançar cerca de trinta metros (37').

O holandês Mitchel Bakker fez o mesmo pouco antes do intervalo, num chute com a parte externa do pé esquerdo, depois de ter recuperado uma bola difícil (45'+2).