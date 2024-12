Irmãos são acusados nos EUA de tráfico sexual no setor de imóveis de luxo

Os gêmeos Alon e Oren Alexander, de 37 anos, junto com seu irmão Tal, de 38, foram acusados de terem utilizado "engano, fraude e coerção" -- incluída a promessa de alojamentos de luxo -- para se dedicar ao tráfico sexual, assim como para drogar, agredir sexualmente e estuprar dezenas de mulheres.

Autoridades americanas acusaram, nesta quarta-feira (11), três irmãos por tráfico sexual, em um caso escabroso no qual se alega que eles utilizaram suas conexões de alto nível no mundo imobiliário de luxo para abusar de mulheres durante anos.

Eles usavam "sua riqueza e suas posições de destaque no setor imobiliário para criar e facilitar oportunidades" para cometer os crimes, disse a promotoria do distrito sul de Nova York em comunicado.

As agressões datam pelo menos de 2010 até 2021, de acordo com os promotores.

Oren e Tal são os fundadores da imobiliária Official, com escritórios em Miami e Nova York. Já Alon trabalhava na empresa de segurança privada da família, segundo a imprensa americana.

Há apenas dois anos, o jornal The New York Times dedicou aos irmãos um artigo que detalhava seus sucessos no setor imobiliário, incluída a venda de uma cobertura de 2.230 m² em Manhattan por 234 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão).