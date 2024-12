Caos da lei marcial na Coreia do Sul se aprofunda, com batidas e tentativa de suicídio

A crise da lei marcial na Coreia do Sul se ampliou quando o ex-ministro da Defesa preso tentou suicídio, os investigadores disseram que tentariam prender o líder Yoon Suk Yeol e a polícia tentou invadir o gabinete presidencial.

A Coreia do Norte também quebrou o silêncio sobre o assunto, chamando-o de um "incidente chocante do regime fantoche Yoon Suk Yeol", onde "armas e facas de sua ditadura fascista causaram estragos em toda a Coreia do Sul", de acordo com uma reportagem da mídia estatal da quarta-feira, 11.