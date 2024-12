A dramática busca por desaparecidos na Síria

As cenas no hospital são fortes. Um médico pergunta a um grupo se alguém reconhece o "corpo número nove", enquanto passa um celular com a foto de um cadáver.

Se alguém acha que pode identificar um familiar, o corpo é levado para outra sala para confirmação.

Uma mãe acaba de sair do necrotério. Ela não encontrou seu filho, mas ao tocar em outros corpos, ficou com as mãos marcadas de sangue. "Ainda estava fresco", diz ela com a voz embargada.