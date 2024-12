Técnico do Barça diz que vitória sobre o Dortmund será passo decisivo na Champions

O técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, afirmou nesta terça-feira (10) que espera que sua equipe volte a mostrar sua melhor versão contra o Borussia Dortmund, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, para conseguir uma vitória que representaria um passo decisivo rumo às oitavas de final.

"As derrotas também servem para crescer, aprender e melhorar. Sabemos do potencial que temos, precisamos trabalhar para isso. É um elenco com muita qualidade, que ainda pode melhorar", ressaltou.

Sobre a possibilidade de retorno do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, Flick disse que só vai decidir pouco antes do jogo.

"Vamos ver como ele vai estar amanhã, o plano é que ele jogue, mas talvez tenha que esperar um pouco, não temos que arriscar", afirmou sobre o jogador, afastado desde que se machucou em jogo da seleção do Uruguai contra o Brasil na Copa América, em junho.