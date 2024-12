Rebeldes sírios nomeiam um chefe de governo transitório

Os rebeldes que tomaram o poder em Damasco nomearam um chefe de governo transitório, Mohammed al Bashir, que exercerá suas funções até 1º de março, anunciaram em um comunicado. Bashir liderava até agora o governo do reduto rebelde de Idlib, no noroeste da Síria.

"O comando geral nos confiou a tarefa de dirigir o governo transitório até 1º de março", indicou um comunicado de Bashir, divulgado na televisão, que o apresentou como o novo primeiro-ministro do país.

Após anos em que o conflito sírio esteve congelado, os rebeldes liderados pelo grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) lançaram, na última semana de novembro, uma ofensiva relâmpago a partir do noroeste do país, derrubando o presidente Bashar al Assad, que fugiu do país. O líder do HTS, Abu Mohammed al Jolani, conversou na segunda-feira com o ex-primeiro-ministro Mohammed al Jalali para "coordenar a transição de poder", depois que o Parlamento e o partido Baath, que governavam com Bashar al Assad e seu pai Hafez, manifestaram apoio à transição. O enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, afirmou nesta terça-feira (10) que o grupo enviou "uma mensagem positiva" à população, mas pediu para que as palavras fossem transformadas em ações.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), 54 soldados sírios que fugiam da ofensiva rebelde foram executados pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na região desértica do centro do país. A queda de Assad provocou celebrações em todo o país e na diáspora síria ao redor do mundo. A guerra civil deixou 500 mil mortos e forçou metade da população do país a abandonar suas casas, com milhões buscando refúgio no exterior.

- Desaparecidos - O país agora enfrenta uma profunda incerteza após o colapso de um governo que controlou a sociedade síria com mão de ferro por mais de meio século. Jolani, que agora usa seu nome real, Ahmed al Sharaa, prometeu: "Não hesitaremos em responsabilizar os criminosos, assassinos, oficiais de segurança e do exército envolvidos na tortura do povo sírio", disse após uma reunião na segunda-feira com o ex-premiê Jalali, segundo um comunicado no Telegram.

A derrubada de Assad desencadeou uma busca frenética de famílias pelos milhares de detidos nas prisões e centros de detenção dos serviços de segurança do antigo regime. Durante o avanço rumo a Damasco no fim de semana, os rebeldes libertaram milhares de prisioneiros, mas muitos ainda estão desaparecidos. Uma grande multidão se reuniu na segunda-feira em frente à prisão de Saydnaya, sinônimo das piores atrocidades do regime de Assad, em busca de seus familiares, muitos dos quais passaram anos em cativeiro, verificaram correspondentes da AFP.