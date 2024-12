Parlamentares aristocráticos britânicos e sua nova vida após a Câmara dos Lordes

O parlamentar britânico Richard Fletcher-Vane, mais conhecido como Lord Inglewood, em breve deixará de fazer a viagem semanal de seu castelo no noroeste da Inglaterra para a Câmara dos Lordes em Londres, após uma reforma do governo trabalhista. “Ninguém gosta de ser demitido, especialmente quando sente que está sendo demitido pelo motivo errado”, confidenciou o aristocrata à AFP em sua grande propriedade em Hutton-in-the-Forest, perto de Penrith, a 480 km de Londres.

Após sua aprovação na Câmara dos Comuns (a câmara baixa), o projeto de lei será examinado pelos lordes na próxima quarta-feira (11). Segundo o governo britânico, Lesoto, no sul da África, é o único país do mundo onde existe um sistema comparável, com parlamentares aristocratas que herdam assentos. Richard Fletcher-Vane, que pega o trem para Londres toda semana, entrou para a Câmara dos Lordes em 1989 e tornou-se barão de Inglewood após a morte de seu pai.

Este aristocrata de 73 anos foi secretário de Estado em um governo conservador de John Major na década de 1990 e eurodeputado. Em seu castelo, cuja parte mais antiga data do século XIV, ele reconhece a natureza anacrônica da transmissão desse cargo parlamentar de uma geração para outra, embora defenda a contribuição feita por muitos aristocratas à Câmara dos Lordes. - "Vida normal" -

“Sempre tentei levar isso a sério”, diz ele. A Câmara dos Lordes tem atualmente mais de 800 membros, alguns dos quais são do clero. A maioria ocupa cargos vitalícios, como os ex-primeiros-ministros, e sua idade média é de 71 anos. A função da Câmara dos Lordes, que existe desde o século XIV, é estudar os projetos de lei que são enviados pela Câmara dos Comuns, e podem, também, criar novos.

John Attlee, neto de um antigo primeiro-ministro trabalhista, Clement Attles, também se encontra entre os parlamentares que se preparam para pendurar as tradicionais vestes vermelhas que herdaram. Ex-reservista do exército britânico, o homem de 68 anos, que também atuava no ramo de transporte rodoviário, é membro da câmara alta do Parlamento desde 1992. "Como tive uma vida normal, tenho uma experiência que poucas pessoas tem no Parlamento", explica à AFP.