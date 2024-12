Incêndio avança rapidamente na exclusiva Malibu, perto de Los Angeles

Um incêndio avança rapidamente nesta terça-feira (10) em Malibu, cidade no oeste dos Estados Unidos, perto de Los Angeles, onde vivem muitas celebridades, ameaçando construções e provocando evacuações, informaram as autoridades locais.

A Universidade Pepperdine, próxima ao incêndio, anunciou que suspendeu as aulas e provas nesta terça-feira.

Vídeos divulgados pela mídia local mostram colunas de fumaça e chamas em frente a uma biblioteca onde se refugiaram estudantes com máscaras de proteção.

Grande parte do sul do estado está sob alerta vermelho emitido pelo Serviço Meteorológico americano com rajadas de vento e baixa umidade, o que aumenta o risco de incêndios.

