Homem que atacou juíza nos EUA é condenado a décadas de prisão

"Não estou justificando minhas ações, mas digo que não sou uma má pessoa, e sei que não tentei matar Mary Kay Holthus, sei que me importava com seu bem-estar", acrescentou.

"Ele tomou a decisão consciente de me matar e fez tudo o que foi possível para consegui-lo", afirmou a juíza no texto que Redden ouviu com lágrimas no rosto.

A juíza Johnson argumentou que os médicos que avaliaram Redden concluíram que ele entendia a diferença entre bem e mal, e que o ataque não foi apenas contra Holthus. "Foi também um ataque contra o Poder Judiciário", disse.

Johnson o sentenciou a várias penas consecutivas por cada uma das acusações pendentes, uma decisão que deixará Redden atrás das grades por ao menos 26 anos, quando poderá pedir liberdade condicional.