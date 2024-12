EUA disputará amistosos contra Costa Rica e Venezuela em janeiro

"As concentrações de janeiro têm sido uma parte importante do desenvolvimento da seleção dos EUA. É uma oportunidade única de trabalhar em estreita colaboração com nossos jogadores da MLS e depois terminar com um bom desafio contra a Costa Rica", disse Pochettino, de 52 anos.

O argentino assumiu o cargo de técnico dos Estados Unidos em setembro, substituindo Gregg Berhalter, e em sua estreia no comando venceu o Panamá por 2 a 0, em amistoso em outubro.

Os Estados Unidos sediarão, junto com o México e o Canadá, a Copa do Mundo de 2026.