Deputado federal assassinado a tiros no leste do México

O legislador Benito Aguas Atlahua era representante do distrito 18 do município de Zongolica, segundo o MP de Veracruz.

Um deputado federal mexicano foi assassinado a tiros na segunda-feira no estado de Veracruz, do qual era representante, informou o Ministério Público estadual.

As autoridades não divulgaram informações sobre as circunstâncias da agressão ou dos possíveis criminosos.

No local da agressão, ocorrida na comunidade de Tepenacaxtla, que é parte do município de Zongolica, também foi encontrado o corpo de um homem identificado como Agustín Linares, acrescentou o Ministério Público.

Aguas Atlahua era militante do Partido Verde Ecologista do México (PVEM), que ao lado do Partido do Trabalho (PT) e do Morena (Movimento Regeneração Nacional) - o partido da presidente Claudia Sheinbaum - formam a coalizão governista que controla com ampla maioria o congresso bicameral mexicano.

Veracruz, localizado na costa do Golfo do México, é um território disputado por grupos criminosos por sua localização estratégica para o tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos e devido à passagem de migrantes sem documentos para este país.

