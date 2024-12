Com gol de Vini, Real Madrid vence Atalanta (3-2) em Bérgamo; Mbappé sai lesionado

O atacante francês Kylian Mbappé, que teve de ser substituído aos 36 minutos devido a problemas musculares, marcou o primeiro gol aos logo aos 10, mas o belga Charles de Ketelaere empatou ao converter um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2).

Na segunda etapa, Vini, que nesta terça-feira voltava de lesão, aproveitou uma bola mal afastada pela defesa do time da casa e marcou o segundo gol com um chute cruzado (56').

O gol abalou os italianos, que foram surpreendidos três minutos depois com outro, desta vez do inglês Jude Bellingham, após driblar um marcador e bater firme de esquerda.

Mas a Atalanta reagiu rapidamente com um gol do nigeriano Ademola Lookman, o jogador que mais desequilibrava para o time da casa.

Nos últimos 15 minutos da partida, o goleiro Thibault Courtois salvou o Real Madrid do empate em duas ocasiões com chutes do sérvio Samardzic.