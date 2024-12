Cirurgia de Lula para drenar hematoma no cérebro é destaque na imprensa internacional

A imprensa internacional repercutiu a informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve que ser submetido às pressas a cirurgia na madrugada desta terça-feira, 10, para drenar uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em outubro.

O jornal norte-americano The New York Times diz que o presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência para aliviar um sangramento no crânio e que o procedimento transcorreu sem complicações. A publicação relembra que a complicação tratada pelo hospital Sírio-Libanês ocorreu em decorrência da queda sofrida por Lula no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro.