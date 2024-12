Bukele aposta em mineração para impulsionar economia de El Salvador e gera polêmica

O presidente afirmou que é "absurdo" que a mineração seja proibida no país que tem os depósitos de ouro "com a maior densidade por quilômetro quadrado do mundo", por isso, pedirá ao Congresso, controlado por seu partido, que revogue a lei.

"Uma coisa é colocar uma mina no deserto do Atacama [no Chile] e outra é abrir uma mina a céu aberto em Chalatenango [norte de El Salvador], onde temos uma alta densidade populacional e onde estão localizadas as poucas reservas florestais do país", disse o ativista Pedro Cabezas à AFP.

Antonio Pacheco, líder da ONG ADES, afirmou que a mineração na bacia do rio Lempa, que fornece água à capital, "implica um risco tremendo".

No sopé do cerro de San Sebastián, na antiga área de mineração de Santa Rosa de Lima (nordeste), onde a empresa de mineração americana Commerce Group teve sua licença revogada em 2006 devido à poluição do rio, há discordância sobre o plano de Bukele.