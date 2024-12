Síria: meio século de poder da família Assad

A dinastia Al-Assad, do pai Hafez até o filho Bashar, governou a Síria com mão de ferro durante mais de 50 anos, antes de sua queda no fim de semana após uma ofensiva relâmpago dos rebeldes. - Hafez chega ao poder -

Em 16 de novembro de 1970, o general Hafez al-Assad, então ministro da Defesa, toma o poder com um golpe de Estado.

Em 12 de março de 1971, ele é eleito por referendo e se torna o primeiro presidente sírio integrante da minoria muçulmana alauita (10% da população). A maioria da população é sunita.

Em 12 de março de 1971, ele é eleito por referendo e se torna o primeiro presidente sírio integrante da minoria muçulmana alauita (10% da população). A maioria da população é sunita. - Guerra contra Israel - Em 6 de outubro de 1973, Egito e Síria lançam uma ofensiva contra Israel, no oeste, ao longo do canal de Suez, e no leste, nas Colinas de Golã, para obrigar o país a devolver os territórios conquistados na guerra de 1967.

Após vários reveses, o Exército israelense recupera a vantagem ao custo de grandes perdas. Em 1974, um acordo de retirada das Colinas de Golã é assinado. - Intervenção no Líbano - Em junho de 1974, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia em Damasco o restabelecimento das relações diplomáticas, interrompidas em 1967.

Dois anos depois, as tropas sírias entram no Líbano, com o apoio de Washington, inicialmente para ajudar as milícias cristãs contra as forças apoiadas por combatentes palestinos. Mas em maio de 1977 passam a enfrentar os grupos cristãos, que contestam sua presença. A Síria exercerá 30 anos de domínio militar e político sobre o Líbano, de onde retirou suas tropas em 2005, sob pressão internacional, após o assassinato do líder político libanês Rafic Hariri.

- Repressão - Em 1979, as autoridades sírias reprimem a Irmandade Muçulmana, movimento islamista sunita acusado de executar um atentado contra a academia militar de Aleppo, no norte do país. Em fevereiro de 1982, o Exército sufoca uma revolta islamista em Hama, no centro do país.