Rebeldes sírios libertam prisioneiros das masmorras de Assad

"Voltei hoje a ver o sol", disse Barhoum à Associated Press após caminhar incrédulo pelas ruas de Damasco. "Em vez de estar morto amanhã, graças a Deus, ele me deu uma nova chance de viver." Sem conseguir encontrar seu celular e pertences na prisão, ele partiu em busca de uma forma de avisar sua mulher e filhas que estava vivo e bem.

Em 2013, um desertor militar sírio, conhecido como "César", contrabandeou mais de 53 mil fotografias que, segundo grupos de direitos humanos, mostram evidências claras de tortura, doenças e fome nas prisões sírias.

O aparato de segurança e as prisões da Síria não apenas isolavam os opositores de Assad, mas também disseminavam medo entre a população, disse Lina Khatib, pesquisadora associada do programa Oriente Médio e Norte da África do think tank britânico Chatham House.

"A ansiedade de ser jogado em uma das notórias prisões de Assad gerou ampla desconfiança entre os sírios", disse Khatib. "Assad cultivou essa cultura do medo para manter o controle e esmagar a oposição política."