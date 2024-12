Premiê sírio concorda em entregar o poder e rebeldes consolidam controle sobre Damasco

O ex-primeiro-ministro sírio Mohammed Ghazi al-Jalali concordou nesta segunda-feira, 9, em entregar o poder ao "governo da salvação" liderado pelo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham que derrubou o regime de Bashar Assad, informou a agência Reuters citando a TV Al Arabiya. Os rebeldes, por sua vez, fizeram um gesto em favor de um governo de transição. O premiê se reuniu nesta segunda com o líder dos rebeldes, Abu Mohamed al-Golani - que agora usa seu verdadeiro nome Ahmad al-Shareh - para tratar de um possível governo "que garanta o fornecimento dos serviços à população síria", disse o grupo rebelde em comunicado. Também estava presente na reunião Mohammed al-Bashir, que anteriormente serviu como chefe de uma administração comandada por rebeldes no noroeste da Síria, e é cotado como possível líder de um futuro governo.

Embora os rebeldes tenham alguma experiência governando o menor pedaço de território que eles anteriormente detinham, "independentemente disso, não podemos dispensar o Estado anterior", disse al-Golani ao premiê de Assad, de acordo com um frame da reunião postado no canal de Telegram da liderança rebelde.

No vídeo, al-Golani é ouvido dizendo sobre o próximo primeiro-ministro que, embora "Idlib seja uma região pequena e carente de recursos, as autoridades de lá têm um alto nível de experiência em começar do zero". Jalali disse que está pronto para cooperar com qualquer liderança escolhida pelo povo e para o processo de transferência. O governo de salvação, que tem ministérios, departamentos, autoridades judiciais e de segurança, foi instalado em 2017 para atender à população de Idlib, que não contava com serviços governamentais no bastião rebelde. As autoridades da área começaram a fornecer serviços como água, comunicações e eletricidade para a segunda cidade da Síria, Aleppo, depois que ela foi tomada durante a rápida ofensiva. Novo governo em Damasco

Um dia depois de tomar Damasco, a coalizão rebelde que se viu repentinamente no comando da capital síria e de suas instituições governamentais, se apressou nesta segunda para estabelecer a ordem, tentando preencher o vácuo deixado pela queda do regime do ditador Bashar Assad. A liderança militar dos rebeldes anunciou em uma declaração no Telegram que suas forças estavam "prestes a terminar de controlar a capital e preservar a propriedade pública", e que estava formando um governo de transição. A declaração não nomeou o líder do governo de transição, mas as notícias locais disseram que seria Mohammed al-Bashir. Os novos líderes de fato da Síria pareciam estar se esforçando para estabelecer segurança, estabilidade e continuidade. Embora tenha havido relatos no fim de semana de saques em instituições governamentais, escritórios e casas particulares, tanto antes quanto depois que os rebeldes entraram em Damasco, na segunda-feira, os combatentes rebeldes montaram guarda do lado de fora das instituições governamentais e direcionaram o tráfego por toda a capital. As novas autoridades também circularam imagens nas mídias sociais de agentes de segurança patrulhando as ruas da cidade.

Ao mesmo tempo, a agência de notícias estatal síria - que antes servia como porta-voz de Assad - havia mudado de nome com a bandeira verde, branca e preta dos rebeldes. Na segunda-feira, ela publicou uma série de decretos aparentemente destinados a estabelecer a ordem: funcionários estatais de petróleo, saúde e transporte estavam sendo chamados de volta ao trabalho, e haveria uma anistia geral para os milhares de militares de Assad que tinham sido forçados a servir. O objetivo das novas autoridades parecia ser evitar o tipo de caos que tomou conta de outras nações árabes quando rebeliões derrubaram ditadores de longa data. Na Líbia, durante a revolta da Primavera Árabe de 2011, e no Iraque, durante a invasão americana de 2003, por exemplo, os saques foram generalizados e a ordem foi quebrada, levando grupos armados a disputar o poder e levando a anos de disfunção e violência. Desafios

Jerome Drevon, especialista do International Crisis Group que estudou e conversou extensivamente com Hayat Tahrir al-Sham, disse que os combatentes lhe disseram desde a tomada de Damasco que se concentrariam primeiro em estabelecer a segurança e fornecer serviços básicos. Isso será mais fácil dizer do que fazer, especialmente porque os rebeldes em toda a Síria não pertencem todos ao mesmo grupo. Hayat Tahrir al-Sham lidera o grupo em Damasco, que agora controla a maior parte do país. Outro grupo domina no sul. Forças lideradas pelos curdos e apoiadas pelos EUA dominam o nordeste. Até agora, no entanto, outros rebeldes parecem estar acatando as diretrizes da coalizão principal para preservar as instituições estatais e evitar saques e atos de vingança.