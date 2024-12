França estuda suspender solicitações de asilo de sírios

O governo francês indicou nesta segunda-feira (9) que estuda suspender as solicitações de asilo de cidadãos sírios em curso de resolução, no dia seguinte à queda do governo de Bashar al-Assad na Síria após uma surpreendente ofensiva rebelde.

O anúncio do Ministério do Interior, liderado pelo conservador Bruno Retailleau, contrasta com as declarações feitas horas antes pelo chanceler francês centrista, Jean-Noël Barrot, sobre quando os refugiados poderiam retornar à Síria.

“A França tornou o retorno dos refugiados algo condicional, ou pelo menos disse que seu retorno só poderia ocorrer se eles pudessem retornar à Síria com segurança, já que isso ainda não está totalmente garantido”, disse ele.

A chegada de migrantes se tornou uma questão delicada na Europa, especialmente desde a crise migratória de 2015, com a chegada de dezenas de milhares de refugiados, incluindo sírios que fugiam da guerra em seu país.