Brasil evacua funcionários da embaixada na Síria

Na embaixada da Síria em Brasília, nesta segunda-feira, não havia nem a bandeira oficial nem a bandeira com três estrelas vermelhas, símbolo da oposição síria, que tem sido vista em múltiplas celebrações da saída de Assad dentro e fora do país

O Brasil evacuou nesta segunda-feira, 9, seu embaixador na Síria e outros funcionários para o Líbano devido ao aumento das tensões no país após a derrubada do presidente Bashar al Assad, informou uma fonte do governo.

O embaixador André Luiz Azevedo dos Santos e "um pequeno grupo" de funcionários administrativos brasileiros "estão neste momento no Líbano", afirmou a fonte, sob condição de anonimato.