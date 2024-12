2024 será o primeiro ano a superar o limite de 1,5°C de aquecimento climático

Depois de registrar o segundo novembro mais quente desde o início da compilação de dados, "há uma certeza de que 2024 será o ano mais quente nos registros" e a temperatura média superará "em mais de 1,5°C o nível pré-industrial", informou o Serviço de Mudança Climática (C3S) do Copernicus.

O ano de 2024 será o mais quente já registrado e será o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5°C em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris, anunciou nesta segunda-feira (9) o observatório europeu Copernicus.

A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2°C e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5°C.

Novembro foi o 16º dos 17 últimos meses que registrou uma anomalia de 1,5°C na comparação com o período 1850-1900, segundo o banco de dados ERA5 do Copernicus.

Levando em consideração este critério, o aquecimento atual está em 1,3°C. O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) considera que o limite de 1,5°C provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035.

E seja qual for a evolução das emissões dos gases do efeito estufa da humanidade, estará próximo do limite, mas ainda sem registrar uma tendência de queda.

- 310 bilhões de dólares de danos -