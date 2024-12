Trump diz que Rússia já não queria proteger Assad e fala em cessar-fogo de Putin com Ucrânia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele destacou que a Rússia e o Irã estão neste momento "num estado enfraquecido", um por causa da Ucrânia e de uma economia ruim, e o outro por causa de Israel e do seu sucesso no conflito em curso no Oriente Médio. "Da mesma forma, Zelensky e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e acabar com a loucura. Perderam ridiculamente 400 mil soldados e muito mais civis. Deveria haver um cessar-fogo imediato e as negociações deveriam começar", disse o republicano.