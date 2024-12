Trump afirma que Zelensky está disposto a estabelecer um 'acordo' com a Rússia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (8) que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, está disposto a alcançar um "acordo" para acabar com a guerra com a Rússia, depois que os dois se reuniram em Paris para falar sobre o conflito.

O presidente da França, Emmanuel Macron, atuou como mediador em um diálogo de três partes com Zelensky e Trump no Palácio do Eliseu no sábado (7), em um contexto de medo em Kiev sobre a posição que o próximo governo americano adotará em relação ao conflito.