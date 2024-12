Suprema Corte dos EUA discute tratamentos de redesignação em menores transgêneros

O caso é referente à proibição do estado do Tennessee para pessoas trans menores de idade

/ Crédito: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora, analisa uma legislação do estado do Tennessee que restringe tratamentos de transição de gênero para menores de idade. O caso, de ampla repercussão nacional, pode influenciar diretamente as leis semelhantes em vigor em mais de 20 estados americanos. A decisão final está prevista para junho de 2025.

A legislação do Tennessee proíbe bloqueadores de puberdade, terapia hormonal e cirurgias de transição para menores de idade.