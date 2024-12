Onde está Bashar Assad? Ditador fugiu da Síria após queda do regime, dizem Rússia e Turquia

O ditador sírio Bashar Assad fugiu do país após dar ordens para que houvesse uma transferência pacífica de poder depois de rebeldes chegarem a capital, Damasco, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Seu paradeiro agora - e o de sua esposa Asma Assad e seus filhos - permanece desconhecido. Em comunicado, a Rússia confirmou que o país não participou das negociações sobre sua fuga."Como resultado das negociações entre Assad e vários participantes do conflito armado no território da República Árabe Síria, ele decidiu renunciar à presidência e deixou o país, dando instruções para uma transferência pacífica de poder."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos principais aliadas do regime Assad, o exército russo tem uma base naval no porto de Latakia, às margens do Mar Mediterrâneo e uma base aérea em Tartus, também no litoral sírio. Segundo o ministério, as bases militares foram colocadas em estado de alerta máximo, mas que não havia nenhuma ameaça séria a elas no momento.

Moscou também pediu que as partes evitassem o uso de violência. "Nesse sentido, a Rússia está em contato com todos os grupos da oposição síria", diz o documento. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, ao ser questionado neste domingo, 8, sobre a situação de Assad, disse acreditar que o ditador sírio estava fora do país. Ele afirmou que a Turquia não teve contato com Assad, apesar de uma tentativa do presidente Recep Erdogan para tentar normalizar a situação na Síria. Fidan também acrescentou que todas as tentativas de contato com Assad falharam.

Em entrevista, o ministro turco disse que o país não apoiava a operação rebelde, que se iniciou norte da Síria, e que a recusa de Assad em se envolver em uma solução política séria resultou em sua queda. Mais cedo, a agência de notícias Reuters anunciou, baseada em informações do site Flightradar, que um avião da Syrian Air decolou do aeroporto de Damasco no momento em que os rebeldes ocupavam a capital. A aeronave inicialmente teria voado em direção à região costeira da Síria, um reduto da etnia alauita, até fazer uma curva brusca e prosseguir na direção oposta. Ainda de acordo com o noticiário internacional, poucos minutos antes de a Rússia anunciar a saída de Assad, um avião de transporte decolou da base russa de Latakia, mas sem detalhes da tripulação.