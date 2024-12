Ofensiva relâmpago de rebeldes islamistas toma Damasco, derruba Assad e ditador foge da Síria

Uma ofensiva relâmpago de pouco mais de uma semana colocou fim a uma das ditaduras mais sangrentas e longevas do Oriente Médio. O ditador da Síria, Bashar Assad, fugiu do país após renunciar ao cargo, poucas horas antes do grupo rebelde Hayat Tharir al-Sham (HTS) ter tomado as cidades de Homs e Damasco, os principais centros de poder do país em mãos do regime.

Na TV estatal síria, os rebeldes anunciaram a libertação da cidade de Damasco e a queda do tirano Bashar Assad e a libertação de todos os prisioneiros detidos injustamente. Também foi pedido aos combatentes e aos cidadãos para salvaguardarem as propriedades do Estado sírio livre.

O primeiro-ministro da Síria, Mohammad Ghazi al-Jalali, afirmou a um canal de notícias de propriedade saudita que falou pela última vez com o presidente Bashar Assad no sábado, 07, e que não conseguiu contatá-lo desde então. As forças rebeldes que entraram em Damasco disseram que trabalharão com al-Jalali.

Dezenas de pessoas manifestaram-se no centro de Damasco para celebrar a queda do regime e foram vistas imagens de pessoas pisoteando uma estátua de Hafez, pai de Bashar. Na Praça Umayyad, o barulho de tiros em sinal de comemoração se misturou aos gritos de "Allahu Akbar" ("Deus é o maior").

As comemorações também eclodiram em partes do Líbano, que abriga mais refugiados sírios per capita do que qualquer outro país do mundo. As estações de notícias locais transmitiram imagens mostrando multidões cantando nas passagens de fronteira do país com a Síria, juntamente com procissões jubilosas na capital, Beirute, e na cidade de Trípoli, ao norte.

Ofensiva relâmpago

Em pouco mais de uma semana, os homens do HTS, que unificaram os grupos rebeldes anti-Assad no norte do país, lançaram uma ofensiva relâmpago que tomou uma a uma as principais cidades do país. Caíram, na sequência, Aleppo, Hama, Homs e finalmente, Damasco.