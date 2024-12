Netanyahu diz que ordenou presença do Exército israelense em zona desmilitarizada nas Colinas de Golã

O Exército israelense anunciou no sábado que estava ajudando as forças de paz da ONU na parte das Colinas de Golã controlada pela Síria a repelir um ataque “de indivíduos armados” perto de Hader, uma localidade na zona de amortecimento patrulhada por capacetes azuis.

Netanyahu classificou neste domingo a derrubada de al-Assad na Síria como um “dia histórico no (...) Oriente Médio” e a queda de um “elo central do eixo do mal” liderado pelo Irã.

Os insurgentes avançaram do nordeste para tomar a capital síria, Damasco, e forçar Assad a renunciar e fugir do país, o que acabou com anos de impasse na guerra civil da Síria, que começou em 2011 e encerrou cinco décadas de governo do partido Baath.

