Michail Antonio passa por cirurgia e segue hospitalizado, informa o West Ham

O jogador de 34 anos "foi submetido a uma intervenção cirúrgica por uma fratura na extremidade inferior", a parte do corpo que se estende da coxa aos pés, escreveu o clube londrino.

O atacante jamaicano Michail Antonio, que sofreu um acidente de carro, passou por cirurgia e permanecerá no hospital "durante os próximos dias", informou seu clube, o West Ham, neste domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante sofreu um acidente dirigindo seu carro no sábado, na região de Essex. Várias imagens divulgadas nas redes sociais mostram o que seria o carro de Antonio com lado direito dianteiro (o do motorista na Inglaterra) totalmente destruído, o que suscitou uma onda de preocupação entre os torcedores dos 'Hammers'.