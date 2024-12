Irã reitera postura de respeito à unidade e integridade territorial da Síria

O Irã reiterou a posição no respeito pela unidade, soberania nacional e integridade territorial da Síria, enfatizando que a determinação sobre futuro do país e tomada de decisões sobre o seu destino são da exclusiva responsabilidade do povo sírio, sem qualquer interferência destrutiva ou imposição externa, de acordo com comunicado do Ministério de Relações Exteriores do país.

"Alcançar isto exige a cessação imediata dos conflitos militares, a prevenção de atividades terroristas e o início do diálogo nacional envolvendo todos os segmentos da sociedade síria para estabelecer uma estrutura de governo inclusiva que represente todos os sírios", diz o comunicado registrado no X neste domingo, 8.