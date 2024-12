Família real norueguesa enfrenta o 'maior escândalo' de sua história

O nome de Marius Borg Høiby, 27 anos, filho de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe, Mette-Marit, com o príncipe herdeiro Haakon, está constantemente na imprensa há vários meses.

As acusações de estupro contra o filho da futura rainha da Noruega provocaram o "maior escândalo" da história da família real do país, em um "annus horribilis" para a coroa.

O jovem, de ar insolente, com brincos, tatuagens e smokings, foi detido em Oslo no dia 4 de agosto, acusado de estuprar sua namorada na noite anterior.

Mas a polêmica não parou e as revelações se sucedem sobre o filho da princesa, que não tem um papel público oficial, ao contrário de seu meio-irmão e meia-irmã, nascidos após o casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro.

Em uma declaração pública por escrito, ele admitiu que atuou com violência durante a briga com a namorada. Também afirmou que sofre de "transtornos psicológicos" e que luta "contra o vício em drogas" há muito tempo.

Marius Høiby, que ainda não foi acusado formalmente, admite apenas atos de violência e degradação durante a madrugada de 3 para 4 de agosto, assim como as ameaças de morte.

- Casamento com um xamã -

"É uma bola de neve que nada parece capaz de parar, afirmou Sigrid Hvidsten, analista do jornal Dagbladet. "É o maior escândalo que já tivemos na casa real norueguesa, destaca.

O caso contribui para um ano difícil para a família real norueguesa.

A imagem da casa real já havia sido abalada com o novo casamento, em agosto, da princesa Märtha Louise, filha mais velha do rei Harald e da rainha Sonja, com um autoproclamado xamã, o americano Durek Verrett.

Os dois defendem terapias alternativas e Märtha Louise afirma que consegue se comunicar com os anjos. O marido vende um medalhão "salvador", em meio a acusações de ser um charlatão.