Reabertura de Notre-Dame 'na verdade irá durar seis meses', diz arcebispo de Paris

As comemorações com a reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris "durarão, na verdade, seis meses", disse à AFP o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, descrevendo uma catedral que está "muito mais bonita" do que antes, após cinco anos de obras.

"Muitas pessoas me disseram: 'Devolvam-nos a catedral como ela era'. Mas ela será muito mais bonita", disse o arcebispo, um dia antes de o público poder entrar na igreja.