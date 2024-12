Presidente sul-coreano diz que seu cargo está 'nas mãos de seu partido' após lei marcial

Em sua primeira aparição pública após a imposição da lei marcial na última terça-feira, 3, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse que está "verdadeiramente arrependido" por causar ansiedade e prometeu não fazer outra tentativa de impô-la. Sob risco de impeachment, Yoon disse que deixará para seu partido decidir por quanto tempo ele deve permanecer no cargo. O líder do partido, por sua vez, descreveu a saída como "inevitável".

Em um discurso televisionado na manhã de sábado, 7 (noite de sexta-feira, 6, em Brasília), o presidente admitiu que, embora tenha declarado sua lei marcial por "desespero", isso causou "ansiedade e desconforto" para o povo. "Ofereço minhas sinceras desculpas ao povo que deve ter ficado muito surpreso", disse.