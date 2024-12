Notre-Dame de Paris reabre as portas cinco anos após incêndio

Completamente restaurada após o grande incêndio de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris reabre as portas para o mundo neste sábado (6), com a presença de quase 40 líderes mundiais. Entre os convidados está o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou no início da manhã à capital francesa e que poderia se reunir com o presidente ucraniano Volodomir Zelensky.

Outras personalidades presentes são o príncipe William, Albert de Mônaco, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden. Todos serão recebidos pelo presidente francês Emmanuel Macron, que fez da reconstrução de Notre-Dame em um compromisso pessoal e que atualmente enfrenta dificuldades políticas. O papa Francisco não comparecerá, pois optou por participar em um congresso religioso na Córsega dentro de 10 dias.

A completa renovação do templo custou quase 770 milhões de dólares (4,6 bilhões de reais), pagos com doações procedentes de vários países, em particular dos Estados Unidos. "É magnífico e também muito pessoal para mim. E acho fantástico que ele (Trump) esteja aqui, e todas essas autoridades", declarou à AFP Joe, de 65 anos, um visitante da Filadélfia. Noëlle Alexandria, uma turista canadense, disse à AFP que estava nas imediações da catedral desde o amanhecer e que pretende ficar no local pelo tempo que for possível.

As condições meteorológicas provocaram a suspensão dos eventos iniciais na praça diante da fachada da catedral. Os quase 1.500 convidados assistirão às celebrações dentro do templo. Um espetáculo musical com estrelas francesas e internacionais foi gravado na sexta-feira e será exibido após a cerimônia. - Mais de 860 anos de história

A catedral gótica mais famosa do mundo, cuja construção começou há mais de 860 anos, sofreu um incêndio devastador em 15 de abril de 2019. As imagens do desastre chocaram o mundo. A reinauguração representa outro marco em sua história agitada, com o telhado totalmente reconstruído, uma nave limpa, um mobiliário novo e moderno e uma iluminação que pode ser modulada graças às lâmpadas de LED. O órgão, fabricado há três séculos, foi desmontado, limpo e reinstalado.